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Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu

Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 9,17 olması sonrası memur ve emekli maaşlarına yüzde 5,17 puan enflasyon farkı yansıtılacak.

Memur ve emeklinin zam farkı belli oldu
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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2,61 artış gösterdi. 

6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklilerine zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkı yansıtılacak.

Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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