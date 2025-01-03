Memur ve Memur Emeklisi Ocak 2025 Zam Tablosu: Polis, doktor, hemşire, avukat... İşte zamlı maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre aralıkta aylık bazda enflasyon yüzde 1,03 oldu. Aralık ayı enflasyonunun netleşmesiyle birlikte memur ve emekli zammı için belirleyici olan altı aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve memur emekli zammı için altı aylık enflasyon farkı 5,23 oldu.

Memur ve memur emeklisi bu farkın üzerine toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam alacak.

Böylece memur ve memur emeklisinin 2025'in altı ayı için geçerli olacak zammı toplam yüzde 11,54 olacak.

TÜİK verileriyle netleşen hesaba göre; en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi.

En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Peki görevdeki memurlar ne kadar maaş alacak? Öğretmen, polis memur, doktor, hemşire maaşları 2025 yılının ilk altı ayında ne kadar olacak?

Şube Müdürü (1/4): 56 bin 950 lira maaş alan bir şube müdürünün Ocak 2025 itibarıyla maaşı 63 bin 522 liraya yükselecek.

Memur (9/1): 38 bin 300 lira maaş alan bir memurun maaşı Ocak 2025 itibarıyla 42 bin 719 liraya çıkacak.

Uzman Öğretmen (1/4): 50 bin 51 lira maaş alan bir uzman öğretmenin maaşı Ocak 2025’te 55 bin 826 lira olacak.

Öğretmen (1/4): 44 bin 916 lira maaş alan bir öğretmenin maaşı Ocak 2025’te 50 bin 104 liraya yükselecek.

Başkomiser (3/1): 55 bin 821 lira maaş alan bir başkomiserin maaşı Ocak 2025 itibarıyla 62 bin 263 liraya çıkacak.

Polis Memuru (8/1): 55 bin 821 lira maaş alan bir polis memurunun eline Ocak 2025 itibarıyla 62 bin 263 lira geçecek.

Uzman doktor (1/4): 95 bin 319 lira alan bir uzman doktorun maaşı Ocak 2025 itibarıyla 106 bin 328 liraya yükselecek.

Hemşire (5/1): 45 bin 392 lira maaş alan bir hemşirenin maaşı Ocak 2025’te 50 bin 634 lira olacak.

Mühendis (1/4): 58 bin 146 lira kazanan bir mühendisin Ocak 2025 itibarıyla maaşı 64 bin 861 liraya çıkacak.

Profesör (1/4): 83 bin 681 lira maaş alan bir profesörün maaşı Ocak 2025 itibarıyla 93 bin 546 liraya çıkacak.

Araştırma Görevlisi (7/1): 54 bin 726 lira maaş alan bir araştırma görevlisinin maaşı Ocak 2025 itibarıyla 61 bin 46 liraya yükselecek.



Vaiz (1/4): 47 bin 65 lira maaş alan bir vaizin maaşı Ocak 2025 itibarıyla 52 bin 501 liraya çıkacak.



Avukat (1/4): 54 bin 511 lira maaş alan bir avukatın maaşı Ocak 2025 itibarıyla 60 bin 807 liraya yükselecek.