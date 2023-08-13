Memur zammında kritik gün yarın: Hükümet teklifini açıklayabilir

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşmesi için görüşmeler devam ediyor.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlanırken, simdi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

TRT Haber'in haberine göre Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini yarın açıklayacak

Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek. Üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Memurlar ne istiyor?

Memur-Sen, taleplerini 24 Temmuz'da açıklamıştı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2024'te birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15 ve dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep edilmişti.

2025 yılı için de refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25, ikinci altı ayda yüzde 15 zam istenmişti. Buna ek olarak aylık 7 bin 650 lira kira yardımı dahil birçok sosyal talep edilmişti.