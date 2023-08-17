Memurlar yeni zam teklifine odaklandı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. Hükümet adına görüşmelere Kamu İşveren Heyeti, memur zammı için 2024’ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5’ten oluşan zam teklifinde bulundu.

Sendikalar teklifi yeterli bulmadı ve Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Kamu İşveren Heyetinin zam teklifinin beklentilerinin çok uzağında olduğunu belirterek, yapılan teklifin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Beklentilerin altında kalan düşük zam teklifinin masanın motivasyonunu düşürdüğünü ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

Beklentilerimiz karşılanmalı

“Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakereler 22 Ağustos’ta sona erecek. Bu bakımdan önümüzde sayılı günler var. Kamu İşverenin yeni teklifini bugün sunması gerekiyor. Sahip olduğumuz sınırlı süreyi çok verimli kullanmalıyız. Kamu İşvereni, müzakere takvimindeki son 6 günü göz önünde bulundurarak, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmeli. Sözleşmenin mutabakatla imzalanmasının yolunu açmalı.”