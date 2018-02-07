Mera ve yaylaklarda yapılaşmadan dönüş yok

07 Şubat 2018

Mehmet KAYA

Milli Emlak Genel Tebliği ile mera, yaylak ve kışlaklarda 1 Ocak 2003 tarihinden önce kesinleşmiş imar planları içinde görülen yaylak, kışlak ve meralardaki yapılaşmanın kalıcı hale gelmesi yanında yapılaşmanın artması ihtimali taşıyan bir düzenleme yapıldı. Tebliğ ile 1 Ocak 2003 tarihi öncesinde mera, yaylak ve kışlaklarda yerleşim yerleri arasında kalan ancak henüz üzerinde yapı bulunmayan yerlerin de yerleşim yeri gibi değerlendirilmesine imkan sağlandı. Bu kapsama giren yerlerde, Hazine’nin halen devam eden davalarını geri çekeceği, kazandığı davalardan henüz tescili yapılmayanların kullanıcılarına iade edileceği, tapuya işlenmiş olanların da kullanıcıların talebi halinde kullanıcılarına geri verileceği tebliğ edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile mera, yaylak ve kışlaklarda 1 Ocak 2003 tarihinden önce kesinleşmiş imar planları içinde görülen yaylak, kışlak ve meralardaki yapılaşmanın kalıcı hale gelmesi yanında yapılaşmanın artması ihtimali taşıyan bir düzenleme yapıldı. Tebliğ ile 1 Ocak 2003 tarihi öncesinde mera, yaylak ve kışlaklarda yerleşim yerleri arasında kalan ancak henüz üzerinde yapı bulunmayan yerlerin de yerleşim yeri gibi değerlendirilmesine imkan sağlandı.

Bu kapsama giren yerlerde, Hazine’nin halen devam eden davalarını geri çekeceği, kazandığı davalardan henüz tescili yapılmayanların kullanıcılarına iade edileceği, tapuya işlenmiş olanların da kullanıcıların talebi halinde kullanıcılarına geri verileceği tebliğ edildi.

Mera, yaylak ve kışlaklar

Tebliğ, 2007 tarihinde değiştirilen Mera Kanunu’nda, yaylak ve kışlaklar da kapsama alındığı için yaylak ve kışlakları da kapsayacak. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde çok sayıda yaylada yapılaşma da bulunuyor.

Düzenlemeyle, 1 Ocak 2003 tarihinden önce yerleşim yerlerinin arasında kalmış olan mera, yaylak ve kışlaklar kapsama alındı. Yerleşik alan tanımı, konut, konaklama, turizm, sanayi, askeri ve benzeri amaçlar için kullanılmak üzere planlanarak yapılaşmış veya eskiden beri bu amaçlarla kullanılan şehir, kasaba ve beldelerin üzerinde yapılaşma bulunan yerleşik alanları da ifade ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, yerleşik alanlar içinde kalan ancak üzerinde yapılaşma olmayan parseller de böylece kapsama alınıyor. Bu tür yerlerin göreli olarak küçük parseller olabileceği ancak yine de bu yönüyle yapılaşmayı artırıcı etkisinin olabileceği kaydedildi.