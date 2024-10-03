Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te sunum yapacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak komisyonda, Karahan milletvekillerine sunum yapacak.

Saat 14.30’da gerçekleştirilecek sunumda para politikası başta olmak üzere ekonomik görünüm, enflasyon beklentileri ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Sunumun ardından Başkan Karahan milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.