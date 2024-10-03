Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te sunum yapacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Başkan Karahan sunumun ardından, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak komisyonda, Karahan milletvekillerine sunum yapacak.
Saat 14.30’da gerçekleştirilecek sunumda para politikası başta olmak üzere ekonomik görünüm, enflasyon beklentileri ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Sunumun ardından Başkan Karahan milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.
Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.