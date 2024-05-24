Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan TL açıklaması: Değer kazanmasını bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Arap Bankacılık Zirvesi’nde konuştu.

Karahan, “Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz” dedi.

Karahan konuşmasına şöyle devam etti:

* Enflasyonun Mayıs'ta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını bekliyoruz. Manşet enflasyonda haziran ayı itibarıyla ciddi bir gerileme bekliyoruz. Aylık bazda enflasyon trendinin aşağı doğru gelmesini bekliyoruz.

* Bankacılık sektörü dezenflasyon sürecinden en fazla fayda sağlayan sektör olacak. Normalleşme gerçekleştikçe bankaların bilançolarını yönetmelerinde daha fazla yük üstlenmeleri gerekecek. Bankacılık sisteminde TL mevduatının payı 2023 yılı Ağustos ayındaki yüzde 31 seviyesinden yüzde 45 seviyesine kadar yükseldi.

'TL likidite fazlası sterilize edilecek'

* Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz

* Katılım bankacılığının büyümesi için daha fazla alan var. Katılım bankacılığında büyümenin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz.

* Yaptığımız düzenlemeler, fazla TL likiditesinin sterilize edilmesine, TL mevduata geçişin desteklenmesine ve aşırı kredi büyümesinin önlenmesine imkân sağlayacak.

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