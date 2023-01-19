Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, ihracatçılarla buluşuyor: Destek paketi açıklanacak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılarla bir araya gelecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Merkez Bankası'nın ihtacatçılar için hazırladığı destek paketinin ayrıntıları açıklanacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılara destek paketinin ayrıntılarını Cuma günü açıklıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ihracatçılar ile bir araya gelecek.
Buluşmanın ardından Merkez Bankası’nın ihracatçılar için hazırladığı destek paketininin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılacak.
Cuma günü TİM Dış Ticaret Merkezi’nde yapılacak toplantı saat 14.00’te gerçekleştirilecek.