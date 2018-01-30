Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 7.9'a çıkardı

30 Ocak 2018

DUNYA.COM

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini beklendiği gibi yukarı yönlü güncelledi. Enflasyondaki revize yaklaşık 1 puan oldu. 2018 için enflasyon öngörüsü yüzde 7'den yüzde 7.9'a çıkarıldı. Ocak ayı TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 9.55 düzeyindeydi. Öte yandan yılın ilk enflasyon raporunda 2019 için enflasyon beklentisi ise yüzde 6'dan yüzde 6.5'e yükseltildi. TCMB, 2018 için petrol tahminini 66 dolar olarak güncellerken, gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak korudu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları:

2018 yılında ihracatın büyüme desteğini sürdürmesini bekliyoruz.

Döviz kurundaki oynaklıkların olumsuz etkilerini bertaraf etmek için likidite tedbirleri aldık TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak için para politikasında sıkı duruşunu sürdürdü.

Kısa ve orta vadeli kur takası getirileri geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar arttı.

Gıda enflasyonundaki yükselişte daha ziyade süt başta olmak üzere işlenmiş gıda ürünleri etkili oldu. Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı enflasyon son çeyrekte ekim enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde gerçekleşti

Çekirdek göstergelerin ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.

Büyüme temelde yurt içi talepten kaynaklandı.

Son veriler iktisadi faaliyetin 2017 son çeyrekte de gücünü koruduğunu gösteriyor.

Mal ve hizmet ihracatında artış eğilimi korunuyor. İthalatta ivme kaybı gözlemliyoruz.

Beklentiler

2018 yılı için petrol varsayımını belirgin biçimde yükselttik ve 56 dolardan 66 dolara çıkardık.

Gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak koruduk.

2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 6,5-9,3 aralığında -orta noktası yüzde 7,9- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

2019 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4,7-8,3 aralığında -orta noktası yüzde 6,5- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.



Enflasyonda düşüşün sürmesini bekliyoruz. Para politikasında sıkı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Enflasyonla mücadelenin kalıcı sonuç vermesi için bir çok alanda adımlar atacağız. Atılan adımların etkilerini yıl içinde daha belirgin şekilde görmeye başlayacağız.

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Soru-cevap bölümü

MB Başkanı Murat Çetinkaya, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çetinkaya, gıda enflasyonuna ilişkin bir soru üzerine, "Gıda enflasyonunda her zaman riskler ve oynaklıklar var. Gıda Komitesi bu yıl da yoğun bir çalışma ile oynaklıkları azaltmak adına adımlar atacağını söyleyebilirim" dedi.

Reeskont kredilerinin TL olarak geri ödeme imkanına ilişkin Çetinkaya, "1 Şubat itibariyle bitiyor, bugün itibariyle uzatılmasına yönelik bir karımız yok" diye konuştu.

Çetinkaya, bir gazetecinin bankanın toplantı tarihlerinin geçen yıl Fed toplantıları sonrasına denk gelmesine karşın bu yıl tarihlerin bu şekilde olmadığına dikkat çekmesi üzerine, "Toplantı tarihlerinin kararlarımız üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır ancak elbette kararlarımızı alırken tüm riskleri göz önünde bulunduruyoruz" ifadelerini kullandı.

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