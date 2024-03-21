Merkez Bankası faiz artıracak mı? Eski TCMB Baş Ekonomisti Kara yorumladı

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına saatler kala Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Merkez Bankası başekonomisti Hakan Kara'dan açıklama geldi.

Kendisine sürekli, "Faiz artacak mı?" şeklinde soru geldiğini ifade eden Kara, sosyal medya hesabından şu cevabı paylaştı:

"TCMB faiz artırır mı diye çok soruluyor. Eğer artırabiliyor olsaydı, son dört haftada kredi ve kur piyasasında bütün tuşlara basıp 20 milyar doları yakar mıydı?"

Döviz satışına yönelik bir soruya da cevap veren Hakan Kara, "Döviz rezervleri satılırken şu şirkete bu kişiye diye satılmaz, genelde piyasanın talebini karşılamak için satılır. Ancak faiz suni olarak düşük tutulurken döviz satılırsa bu her durumda bir kaynak transferine yol açacaktır" yorumunu yaptı.

Hazine kaynaklarından yapılan seçim harcamalarının çok yüksek olmadığını da aktaran Kara, paylaştığı grafikle bilgi verdi. Hakan Kara, "Bütçe açığı kaydi olarak belirgin bozulmuş görünse de, Hazine nakit dengesine göre şu ana kadar fazla bir seçim harcaması yapılmadığı dikkat çekiyor" dedi.