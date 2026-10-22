Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak: Beklentiler ne yönde?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantının ardından politika faizine ilişkin karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

Yurt içi piyasaların odağında yer alan toplantı öncesinde ekonomistlerin beklentisi, Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesi yönünde şekillendi. Politika faizinde 100 baz puanlık indirim öngörülürken karar metninde para politikasının gelecek dönemine ilişkin verilecek mesajlar da yakından izlenecek.

Ekonomistlerin büyük bölümü faiz indirimi bekliyor

AA Finans'ın ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 19'u, politika faizinin 100 baz puan indirilmesini bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'den yüzde 36'ya gerileyecek.

Merkez Bankası eylülde faizi sabit tutmuştu

TCMB, eylül ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Ekim ayı toplantısında ise Merkez Bankasının faiz indirimlerine yönelik nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

Gözler karar metnindeki mesajlarda olacak

Piyasalar açısından bugünkü toplantının en önemli başlıklarından birini de faiz kararına eşlik edecek açıklamalar oluşturacak.

Para Politikası Kurulunun enflasyon görünümüne, iç talebe ve parasal sıkılığın düzeyine ilişkin değerlendirmeleri, gelecek dönemde izlenecek faiz politikasına yönelik ipuçları açısından takip edilecek.