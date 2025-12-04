Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı?

Son açıklanan enflasyon verileri ile birlikte, vatandaşın gözleri yeniden TCMB’ye çevrildi. Faiz oranlarında değişiklik olup olmayacağı ve olası indirim oranları, hem piyasalar hem de bireyler açısından kritik bir öneme sahip. Tarihler yaklaştıkça “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak” sorusu sıkça geliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısı çerçevesinde TCMB faiz kararı 11 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanacak

Ekonomistler, bu toplantıda 100 baz puan ya da 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.