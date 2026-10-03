Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? TCMB faiz kararı tarihi ve saati...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay yine toplantı yapacak. Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Hafta sonu konu hakkında bilgi almak isteyenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" diye soruyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 22 Ekim'de toplanacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu ekim ayında faiz indirimi geleceğini öngörüyor.