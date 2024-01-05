Merkez Bankası: Gıda enflasyonu belirgin arttı

2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu'nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladı. Aralık ayında aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi. Yıllık enflasyonun sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların etkisinin belirgin olduğu, hizmet grubunda ise aylık fiyat artışının yavaşladığı kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatlarının aralık ayında yüzde 4,81 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 4,85 puan yükselerek yüzde 72,01 olduğu aktarıldı.

Hizmet enflasyonu yavaşladı

Hizmet fiyatlarının aralık ayında yüzde 2,36 oranında yükseldiği, grup yıllık enflasyonun 0,95 puan artışla yılı yüzde 90,66 seviyesinde tamamladığı vurgulandı.Temel mal grubu yıllık enflasyonunun 0,57 puan artışla yüzde 52,81 olduğu belirtilerek, "Yıllık enflasyon dayanıklı mallarda yükselirken, diğer alt gruplarda görece yatay seyretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Enerji fiyatlarının aralıkta yüzde 2,74 oranında yükselirken, grup yıllık enflasyonun 6,01 puan artarak yılı yüzde 27,19 seviyesinde tamamladığı ifade edildi. Yurt içi üretici fiyatlarının aralıkta yüzde 1,14 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 1,97 puan yükselişle yüzde 44,22 olduğu kaydedildi. TCMB açıklamasında, "Ocak 2024 döneminde fiyatlama davranışlarında gözlenen istikrarsızlıkların giderilmesi, enflasyonun kalıcı olarak hedeflenen seviyeye çekilmesi için gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Merkez’in rezervleri 4,5 milyar dolar düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 hafta sonra ilk kez düştü. Toplam rezervler, 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası verilerine göre son 13 haftadır aralıksız yükselen ve rekor kıran toplam rezervler, geçen hafta 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara düştü.

Böylece 29 Aralık 2023 tarihi itibarıyla biten haftada toplam rezervler 4 milyar 393 milyon dolar azaldı. Brüt döviz rezervler de, aynı haftada 4 milyar 727 milyon dolar azalarak 97 milyar 556 milyon dolardan 92 milyar 829 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara çıktı.