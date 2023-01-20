Merkez Bankası, ihracatçılarla bir araya geldi... Kavcıoğlu'ndan 'kur' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçılara yönelik destek paketi üzerinde görüşmek için bir araya geldi.

Toplantı sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

- 2023 ve öncesinde resesyon veya o konularda tedirginlik vardı. Son PPK kararında da ifade ettik. Kaygılar devam etmekle birlikte olumlu gelişmeler var. Dünyada resesyon olma ihtimali azalarak büyüme rakamları revize edildi. Bu bizim için önemli bir avantaj. Şu anda kaygı taşımıyoruz.

- Büyüme rakamlarının revize edilmesi üretimimizin de bu minvalde sıkıntı yaşamayacağını, yeni pazarların açılıyor olması ihracatta sorun olacağını düşünmüyoruz. 300 milyar Dolar hedefi konuldu. İhracatçılarımıza teşekkür ediyorum.

- Dünya genelinde savaşın oluşturduğu nedenlerden ithalat tarafında bir açılma, cari açığımızı olumsuz etkiledi ama üretim tarafında gidiyor. Dünya şartları olumluya doğru gidiyor. Ümitli şekilde ihracatın lehimize olduğunu düşünüyoruz.

- Döviz kurunun istikrarlı şekilde özellikle 2021'in sonunda yaşadığımız şeyin sonrasında Merkez Bankası'nın rezervleri politikalarıyla Döviz Kuru istikrarlı şekilde devam ediyor. Türkiye Ekonomi Modeli içinde aldığımız tedbirler ve kararlar sonuçlarını olumlu anlamda veriyor.

Gültepe'nin yaptığı açıklamalardan satırbaşları ise şöyle:

“- İstişare toplantısı gerçekleştirildi. Yaşanacak sorunların cevaplarını başkanımızdan dinledik. Sektör başkanlarımızla birlikte birincil kaynaktan dinledik.

- İstikrarlı kurdan yanayız. İstikrarlı enflasyon, istikrarlı üretimi destekliyoruz. Bu kapsamda bir toplantı gerçekleştirildi.”