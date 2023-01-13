Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: İşte 2023 sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla gerçekleştiriği anketin sonuçları yayımlandı.
Enflasyon beklentisi düştü
Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentileri yüzde 30,44 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı bir önceki piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 34,92 olarak belirlenmişti.
Ocak ayına ilişkin ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,46'ya geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 34,92 olmuştu.
Dolar kuru için beklenti yukarı yönlü
Anket katılımcılarının yıl sonu Dolar/TL beklentisi 23,12 olarak belirlendi. 12 ay sonrasına ilişkin Dolar/TL kuru beklentisi ise 22,77'den 23,43 seviyesine çıkarıldı.
Büyüme beklentisi
Ankette 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 4,1; 2024 yılına ilişkin ise yüzde 4,3 oldu.