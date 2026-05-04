Merkez Bankası toplantısı bu ay yapılacak mı? MB faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son iki aydır faizleri sabit bırakıyor. Bugün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Merkez'in nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Ekonomiyi yakından takip edenler tarihleri öğrenmek adına "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayında toplanmayacak. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 11 Haziran'da yapılacak ve karar saat 14.00'te duyurulacak. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Enflasyonda nisan ayında yüzde 4,18 artış oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi. Bu sebeple faizlerin sabit kalması değil, yükselmesi bekleniyor.