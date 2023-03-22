Merkez Bankası’na Suudi dopingi! 7 milyar dolar artışla 127 milyar dolara yaklaştı

Her hafta Perşembe günü yayımlanan TCMB'nin döviz rezervleri verileri para ve maliye politikasının seyri konusunda gösterge olduğu için yakından izleniyor ve bankacılar tarafından çeşitli varsayımlarla önceden hesaplanıyor.

Dün Reuters'da yayımlanan haberde üç bankacının toplam rezervdeki artış tahmininin 6.5 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Ancak bankacılar varsayımlara dayalı tahminlerini revize ettiklerini ifade ettiler.

Reuters'ın tahminlerine başvurduğu altı bankacı toplam rezervdeki artış tahminlerinin 7 milyar dolara yükseldiğini belirttiler. Tahminlere göre toplam rezerv miktarı da 126.9 milyar dolara yükseldi.

Net uluslararası rezerv büyüklüğü

Net uluslararası rezervlere bakıldığında ise artış tahmini 6 milyar dolardan 2 milyar doların biraz üzerinde bir seviyeye revize edildi. Tahminlerdeki revizyonla birlikte net uluslararası rezerv büyüklüğünün geçen hafta Cuma itibarıyla 25 milyar dolar yerine 20.8 milyar dolar olduğu öngörülüyor.

Bankacılar tahminlerdeki revizyonun büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan gelen mevduatın muhasebeleştirilmesi kaynaklı olduğunu, bu mevduatın net rezerve dahil olmayacağını belirttiler.

Bankacılar toplam ve net rezerv tahminlerini, aralarında ihracat kaynaklı döviz gelirlerinin de dahil olduğu 10'dan fazla girdiye ve bu girdilerin tahmini seyrine bağlı olarak oluşturuyorlar. Ayrıca günlük olarak açıklanan sektör verileri gibi kalemler de tahminleri şekillendiriyor.

Mevduat geçen hafta TCMB hesaplarına girdi

Bazı haftalarda tahmini oluşturmak için kullanılan kalemler büyük sapmalar içerebiliyor. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta Pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girmişti. Bu kalem brüt rezervlerdeki artışın ana bileşeni oldu.

TCMB verilerine göre altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler, deprem öncesi 3 Şubat itibarıyla bulunduğu 129.63 milyar dolar seviyesinden 10 Mart itibarıyla 120 milyar dolara inmişti. Toplam 5 haftada yaşanan 9.6 milyar dolarlık düşüşün ardından geçen hafta rezervler 7 milyar dolarla depremden sonra ilk kez belirgin artmış olacak.

Resmi veriler bu hafta Perşembe günü saat 1430'da açıklanacak. Dolar/TL bu sabah 19.04 civarında seyrederken, TL depremden bugüne geçen 1.5 ayda dolar karşısında %1.1 değer kaybetti.