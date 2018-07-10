Merkez Bankası'nda yeni dönem

10 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının ardından bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve başkan yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanması kararlaştırıldı. TCMB başkan, başkan yardımcıları ve para politikası kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre daha önce 5 yıldı.

Aynı kararnameye göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri ise cumhurbaşkanı onayıyla atanacaklar.

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan 703 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TCMB Kanunu'ndaki "(TCMB) Başkanı Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir" fıkrası yürürlükten kaldırılmıştı.

Söz konusu KHK ile TCMB başkan yardımcıları için aranan "meslekleriyle ilgili en az 10 yıl çalışma ve başkanın önerisi ile müşterek kararla 5 yıl süreyle atanma" ibaresi de

kaldırılmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre TCMB Başkanı ve yardımcıları dört yıllığına Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

İlgili kararname ile görev süreleri dört yıl olarak belirlenen TCMB Başkanı ve yardımcısı, PPK üyelerinin yanı sıra rektörler, TÜİK başkanı, ÖSYM başkanı, TRT Genel Müdürü, RTÜK

hariç düzenleyici denetleyici kurum başkan ve üyeleri, TMSF başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu üst yöneticiler "görev süreleri sonra ermeden Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir" hükmünden istisna tutuldu.

İstisna tutulanlar görev süreleri en fazla dört yıl olarak belirlenenlerin yer aldığı üç sayılı cetvelde bulunuyor. Aynı listede yer alan üst yöneticilerin istisna tutulduğu diğer hükümler ise görev sürelerini, atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresi ile sınırlayan hüküm oldu.

Ayrıca bir istisna da ilgili kamu üst yöneticilerinin cumhurbaşkanının görev süresi bitiminde görevlerini sora erdiren hüküm oldu.

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