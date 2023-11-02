Merkez Bankası'ndan dijital para açıklaması

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporununu açıkladı. TCMB Başkanı Erkan, düzenlediği basın toplantısında dijital paraya yönelik çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

"Dijital para 1. faz çalışmaları raporunun yıl sonuna kadar yayımlanmasını planlıyoruz" diyen Erkan, ikinci fazda, 2024'te hukuki, iktisadi güvenlik boyutlarının ele alınacağını söyledi.

Erkan, "Sadece Dijital Türk Lirası çıkarmaktan ziyade teknolojinin kalitesi, ihraç edilebilir olması da çok önemlidir. Hem kendi insan gücümüz hem iş birliklerimizle birlikte dinamik ve kaliteli bir teknolojinin oluştuğunu belirtmek isterim" diye konuştu.