Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı

TCMB, Reuters'ın CBTB sayfasında yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını %4.5 olarak ilan etti.

Faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılacak.

Reuters'a bilgi veren bir bankacılık kaynağı, bankaların ilgili tutarları yurtdışında tutmaları halinde libor getiri (yaklaşık %4.3) elde edebildiklerini, ancak içeride böyle bir yapı bulunmadığı için sistemi bankaların TCMB'den talep ettiğini belirtti.