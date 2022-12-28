Merkez Bankası'ndan 'kur korumalı mevduat' önlemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) bankaların çıkardığı opsiyonlu KKM ürünlerine önlem geldi. Buna göre kur korumalı mevduat hesapları türev işlemlere konu edilemeyecek. Son dönemde birçok banka TL dönüşüm oranını tutturabilmek için, müşterilerine getirisi yüzde 10’u aşabilen opsiyonlu kur korumalı mevduat ürünleri sunuyordu.

TCMB’nin bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile bu ürünler çıkarılamayacak. Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıda, bu kurala uymayan KKM hesaplarına kur farkı ödenmeyeceği belirtildi.

TL’ye dönmeyen bankalara yüzde 8 komisyon uygulanıyor

TCMB, 24 Kasım’da bankalara gönderdiği yazı ile TL mevduatı düşük bankalara uygulayacağı komisyon oranlarında artırıma gittiğini acıkmıştı. Buna göre TL mevduat/katılım payı oranı yüzde 50’nin düşük olan bankaların zorunlu karşılıklarına yüzde 8 komisyon uygulanıyor.

Bu oran bir önceki düzenlemede yüzde 3 olarak belirlenmişti. TL payı yüzde 50 ile 60 arasında olan bankaların zorunlu karşılıklarından ise yüzde 3 komisyon alınıyor. TL mevduat oranı yüzde 60’ın üzerinde olan bankalara ise herhangi bir komisyon uygulanmıyor.