Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı! Oranlar değiştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gece yarısı açıklama yaparak yeni makroihtiyati politikasını duyurdu.

Açıklamada Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile döviz mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı (aşağıdaki tablo) değiştirildi. Zorunlu karşılıkların 27 Eylül'den itibaren tesis edileceği kaydedildi.

Merkez Bankası, diğer kararları da şöyle duyurdu: "TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırılmıştır. TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5’ten yüzde 8’e yükseltilmiştir."

Banka, tablo için şu notu da açıklamasına düştü:

"(1) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli Türk lirası mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

(2) 6 aya kadar, 1 yıla kadar, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)"