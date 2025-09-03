'Merkez Bankası'nın faiz indirimi zorlaştı' Enflasyon rakamlarının ardından ekonomistlerden ilk değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak duyuruldu.

Açıklanan rakamların ardından ekonomistler de verileri değerlendirmeye başladı.

"Merkez Bankası'nın 300 baz puan indirme olasılığı azaldı"

Akademisyen ve İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açıklanan rakamların ardından eylül ayında Merkez Bankası'nın 300 baz puan faiz indirme olasılığının çok azaldığını ifade etti:

Dünkü büyüme ve bugünkü enflasyon verisinden sonra Eylül ayında merkez bankasının 300 baz puan indirme olasılığı çok azaldı.

"Nasıl faiz indirecek?"

Finans analisti İris Cibre ise beklentinin üzerinde aylık enflasyon geldiğini ifade ederek, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin zorlaştığına vurgu yaptı:

Merkezin hedefi 24% Bu hedefe ulaşmak için aylık ortalama 0,51% enflasyon gelmeli, ki bu mümkün değil

Üst bant tahmini 29%

Buna ulaşmak için aylık ortalama 1.51% gelmeli

Bu da pek mümkün görünmüyor

Merkez hedefe ulaşamayacağını hatta tahmin aralığının dahi üzerinde kalacağını bilerek nasıl faiz indirecek?"