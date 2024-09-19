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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın, dolar ve Euro'da son durum (Eylül 2024)

FED’in faizde 50 baz puanlık indiriminin ardından piyasalar Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını beklemeye başlamıştı. TCMB faiz kararını beklendiği gibi yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda da hareketlilik yaşandı.

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Dört yıl sonra faizi 50 baz puan indiren ABD Merkez Bankası’nın (FED) ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın faiz kararına kilitlenmişti.

TCMB politika faizini sabit tuttu

Merakla beklenen faiz kararı az önce açıklandı. TCMB politika faizini beklendiği gibi yüzde 50'de sabit tuttu.

Son Dakika: Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı: Faiz yüzde 50'de sabit bırakıldıSon Dakika: Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı: Faiz yüzde 50'de sabit bırakıldıEkonomi

Dolar, Euro ve altında hareketlilik

Merkezin bu kararının ardından dolar ve altında hareketlilik başladı.

Güne 2.811 liradan başlayan altın merkezin faiz kararının ardından 2. 829 liraya yükseldi.
4,593 liradan açılış yapan çeyrek altın 4.692 lira seviyesinde işlem görürken tam altın ise 18, 712 lira oldu.

Altın yükseldi, dolar düştü

Serbest piyasada dolar 34,0683 sevilerinde işlem görürken TCMB’nin faiz kararının ardından 33, 9925 seviyesine geriledi.

Euro ise 38,0344 liradan 38,0845 liraya yükseldi.