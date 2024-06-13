Merkez Bankası’nın Haziran faiz kararı ne olur? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında olduğu gibi politika faizini mayısta da beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı.

TCBM karar metninde, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” ifadesi yer almıştı.

Reuters anketinin medyanına göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 45 seviyesinde olması bekleniyor. Yıl sonu tahminlerinde ise aralık yüzde 40 ile yüzde 50 bandında. Bir önceki ay yapılan ankette beklentilerin medyanı yüzde 47.5 seviyesindeydi.

Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü saat 14:00'da açıklayacak.

Merkez Bankası faizde bugüne nasıl geldi?

Geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından sıkı para politikasına geçilmiş ve faizler artırılmaya başlanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal'ın başkanlığı döneminde Mart 2021’de yüzde 19 seviyesindeki politika faizini Şahap Kavcıoğlu idaresindeki 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı indirimlerle yüzde 8,5’e çekmişti.

Şahap Kavcıoğlu’nun yerine Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle Merkez Bankası, Haziran 2023’te faizi 27 ay sonra ilk kez artırmış ve politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan'ın Başkanlık görevinde bulunduğu 7 ay 23 günde faiz yüzde 45'e çıkarıldı.

Erkan ayrılmasıyla yerine yardımcısı Fatih Karahan geldi. Karahan döneminde şubat ayındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutuldu.

TCMB, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle yüzde 50'ye yükseltti.

Merkez Bankası nisan ve mayıs aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.