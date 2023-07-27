Merkez Bankası'nın net rezervi 13,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın döviz rezervi, 21 Temmuz'da 71 milyar 381 milyon dolardan 71 milyar 675 milyon dolara çıktı.

Altın rezervi ise 41 milyar 681 milyon dolardan 41 milyar 876 milyon dolara yükseldi.

2022 sonuna göre bakıldığında ise; brüt rezerv 15,2 milyar dolar (yüzde 11,81), döviz rezervi 11,3 milyar dolar (yüzde 13,5), altın rezervi ise 4 milyar dolar (yüzde 8,6) azaldı.

Swap harici net rezerv, eksi 50 milyar dolar

TCMB'nin net rezervi, geçen hafta 400 milyon dolardan biraz fazla artarak 13,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Swap harici net rezerv ise eksi 48,4 milyar dolardan eksi 50,2 milyar dolara geriledi.