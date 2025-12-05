Merkez Bankası'nın 'Ödemelerin Merkezi' internet sitesi yayında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödemeler alanındaki güncel çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmak üzere “Ödemelerin Merkezi” isimli internet sitesini yayına aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödemeler sistemine ilişkin çalışmaları kamuoyuna aktarmak amacıyla yeni bir internet sitesini hizmete sundu.
TCMB, 'Ödemelerin Merkezi' adıyla erişime açılan platformla, ödeme sistemlerine dair yürüttüğü çalışmaları tek çatı altında topladı.
İnternet sitesinde; FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi gibi ödemeler alanındaki güncel çalışmalar hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.
TCMB’den yapılan açıklamada, bu siteye odemelerinmerkezi.org adresinden erişilebileceği duyuruldu.