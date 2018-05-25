Merkez enflasyona savaş açmaya hazırlanıyor

Mehmet KAYA

Ankara - Merkez Bankası’nın, son dönem TL’nin değer kaybıyla ortaya çıkan gündemden bağımsız olarak uzun süredir enflasyonla mücadeleye yönelik yenilikleri içeren bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi.

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar bu hazırlıkların, para politikasının etki gücünün artırılmasını ve bankanın fiyat istikrarı/enflasyonla mücadelede siyasi ve idari kurumlarla iş birliğini derinleştirici yönde mekanizmalar içerdiğini vurguladı. Hedef enflasyon oranlarının yakalanamamasına bağlı olarak, zaman zaman Merkez Bankası’nın eleştirilmesine yol açan, enflasyon hedeflemesinde elde edilen deneyimlere bağlı olarak bazı yenilikler yapılabileceği belirtilirken, bunların enflasyon hedeflemesinin mevcut uygulama ve teorik temellerinden uzaklaşmadan yapılacağı belirtildi. Bankanın bu hazırlıkları uzun süredir yaptığı, tartışmaya açılması konusunda herhangi bir zamanlama yapılmamış olmasına karşılık, yaz ayları planlanırken, erken seçim kararı ve ortaya çıkan dalgalanmaların da çalışmayı aksattığı vurgulandı.

Kararlar gecikebiliyor

Merkez Bankası’nın çalışmasının mevcut mekanizmalar olan finansal istikrar komitesi, ekonomi koordinasyon kurulu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu gibi yapıların yeni idari ortamda işleyişlerini ve rolünün tanımlanmasından, fiyat istikrarına yönelik Merkez Bankası’nın çalışmalarına başta regülasyon kuruluşları olmak üzere siyasi otoritenin nasıl destek verebileceğine yönelik bir öneri paketi olacağı kaydedildi. Türkiye’nin maliye politikası, borçlanma politikası ve para politikası arasında OVP ve OVMP hazırlık süreçleriyle şekillenen bir koordinasyon bulunduğu ancak bunun gevşek düzeyde kaldığı, süreç içinde ortaya çıkan dış şoklar, enflasyon veya cari açık sorunlarına yönelik karar alma mekanizmalarının zaman zaman gecikebildiği ya da tam koordine olamadığı belirtilerek, bunların işlevselliğinin artırılması öneriler arasında yer alacak.