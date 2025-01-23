'Merkez' üst üste faizi indirdi, yeni indirim mesajları verdi! İşte ekonomist yorumları!

Geçen yılın mart ayından beri yüzde 50'de sabit tuttuğu faizi geçen ay indirmeye başlayan Merkez Bankası, bugün de yine indirim yaparak faizi yüzde 45 seviyesine çekti. Merkez Bankası bu yıl alışılmışın aksine yılda 12 değil 8 kez toplantı yapacak.

Ekonomistler, faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesinin sosyal medye hesapları üzerinden değerlendirdi.

Ekonomist İris Cibre, Merkez Bankası'nın "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" dediğini belirterek, bunun "Faiz indiriyorum ama sıkı kalmaya devam edeceğim. Bu yüzden son 2 metinde de kararları toplantı bazlı alacağım" anlamına geldiğini dile getirdi.

Cibre, Para Politikası Kurulu (PPK) metninde "Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir" dendiğini de kaydetti.

Ekonomist, bu cümlenin ocakta 'yüzde 5'in üzeri gibi şaşırtıcı' bir enflasyon gelmemesi durumunda martta indirimi gidileceğine işaret ettiğini ifade etti.

Merkez Bankası, ana eğilim geriliyor, 'zamana bağlı' ve 'geriye endeksli' hareketler Ocak'ta öne çıksa da ileriye dönük fiyat hareketine bakın mealinde mesaj veriyor...

(1.5 trilyon TL'lik likidite fazlasına pencere açmadan "ek tedbirlerle" vurgusu yetersiz) pic.twitter.com/giW3oeNGRx — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) January 23, 2025

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, PPK metnindeki değişiklikleri örnekleyerek "Merkez Bankası, ana eğilim geriliyor, 'zamana bağlı' ve 'geriye endeksli' hareketler Ocak'ta öne çıksa da ileriye dönük fiyat hareketine bakın mealinde mesaj veriyor..." diye yazdı.

Eski MB Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası'nın bu kararla yine şaşırtmadığını belirterek eski İngiltere Merkez Bankası Mervin King’in "İyi para politikası sıkıcıdır" sözünü anımsattı.