TCMB'nin faiz indirimi sonrası piyasalarda son durum! Euro, dolar ve altın fiyatları ne kadar?

2025 yılının ilk PPK toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi kararı alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 47.5'tan yüzde 45'e gerilemiş oldu. Aralık ayındaki 2024'ün son toplantısında da 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine giden TCMB politika faizini yüzde 50'den 47.5'e çekmişti.

Yatırımcılar faiz kararının ardından "güvenli liman" altın ve Euro ve dolar benzeri döviz fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Faiz kararı altın, dolar ve Euro'yu nasıl etkiledi (Faiz indirimi sonrası piyasalarda son durum!)

Dolar fiyatları: Alış - 35,6545 / Satış - 35,6585

Euro fiyatları: Alış - 37,1937 / Satış - 37,2166

İngiliz sterlini fiyatları: Alış - 44,0099 / Satış - 44,0557

Gram altın fiyatları: Alış - 3.155,49 / Satış - 3.155,82

Çeyrek altın fiyatları: Alış - 5.140,00 / Satış - 5.175,00

Yarım altın fiyatları: Alış - 10.281,00 / Satış - 10.351,00

Tam altın fiyatları: Alış - 20.196,10 / Satış - 20.592,24

Ata altın fiyatları: Alış - 20.831,96 / Satış - 21.355,08

Cumhuriyet altını fiyatları: Alış - 20.500,00 / Satış - 20.617,00