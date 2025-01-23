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Kur korumalı mevduatta son iki ayın en büyük çıkışı

Son dakika haberi... Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesaplarında 17 Ocak haftasında yaşanan 38,1 milyar TL'lik düşüşle birlikte, toplam hesap büyüklüğü 1 trilyon 47,5 milyar TL’ye geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) KKM uygulamasını sonlandırma kararının ardından, bu düşüş son iki ayın en büyük çıkışı olarak dikkat çekti.

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Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesaplarında yaşanan düşüş, dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 17 Ocak haftasında KKM hesaplarından 38,1 milyar TL çıkış yaşandı. Bu gerilemeyle birlikte toplam hesap büyüklüğü 1 trilyon 47,5 milyar TL’ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, KKM uygulamasının sonlandırılacağı açıklanmıştı. Bu kararın ardından KKM hesaplarından çıkışlar hızlandı ve 17 Ocak haftasında yaşanan çıkış, son iki ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

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