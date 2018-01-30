Merkez'den hükümete açık mektup

30 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) – Merkez Bankası Kanununun 42. maddesi gereği, enflasyon hedefi belirsizlik aralığının da dışına çıkacak şekilde saptığı için Hükümet’e yazılan açık mektup Merkez Bankası tarafından açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e hitaben gönderilen mektupta, hedefin tutturulamamasında TL’deki değer kaybı, TL cinsinden ithalat fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi. Üretici fiyatları yönünden bu iki olgunun yarattığı etkiyle üretici fiyatlarının yüzde 15,47 yükseldiğine işaret edildi. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyirle birlikte böylece enflasyonun tahminlerden yüksek seyrettiği kaydedildi.

2017’de enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası, bu hedefe konu alt ve üst tahmin aralığı belirliyor. Eğer gerçekleşme bu tahmin aralığının dışında kalırsa Hükümet’e bir mektupla sapmanın nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi veriliyor.

Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol etmek amacıyla sıkı para politikasını sürdürdüğü, bazı likidite önlemleri de aldığı belirtilen mektupta, fonlama faizlerinin yüzde 12,75’e kadar çekildiği hatırlatıldı.

Mektupta, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına devam edeceği, gerekirse ilave sıkılaştırmaya gideceği belirtilirken, “Enflasyon hedeflemesi rejiminde elde edilen tecrübeler ve 2017 yılı gelişmeleri enflasyonla mücadelenin başarısının artırılması için makro iktisadi politika tasarımında bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin önemine işaret etmektedir. Bu kapsamda, toplumun refah düzeyini önemli ölçüde destekleyecek olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşılabilmesi açısından kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun artırılması ile para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün süreklilik kazanması önem taşımaktadır” denildi.

Merkez Bankası’nın enflasyondaki oynaklığı kontrol etmek için geniş perspektif ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla alınması gereken yapısal önlemler yönünde birlikte çalışacağı, üretimde ithal girdi azaltılması, yurt içi katma değerin artırılması, döviz kuru riskinin azaltılmasının enflasyonla mücadeleye katkı vereceği belirtilen Mektupta, “Rekabet ve verimliliğin artırılmasına yönelik yapısal reformların orta vadede kalıcı fiyat istikrarının sağlanması bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı