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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 6,5-9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,9) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.
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