Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 83,5 milyar lira

20 Kasım 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonunda 1 trilyon 83,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 589,6 milyar liralık kısmı Türk lirası, 493,9 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 19 milyar lira

Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 19 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ekim sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 19 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,4 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA