Merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi

Bütçe, ocak-kasım döneminde ise 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 2 trilyon 547 milyar 156 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi.

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,2 artışla 2 trilyon 547 milyar 156 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 94,7 yükselişle 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi. Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım 2021’de 135 milyar 757 milyon lira iken geçen ay yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi. Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5’i kullanılmış oldu.

Geçen yıl kasım ayı bütçesinde 47 milyar 318 milyon lira faiz dışı fazla oluşurken, bu yıl kasımda söz konusu rakam 132 milyar 708 milyon lira oldu. Faiz hariç bütçe giderleri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,5 artarak 215 milyar 26 milyon liraya ulaştı.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,6 olarak hesaplandı.

Kasımda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 104,4 artarak 62 milyar 945 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 613 milyar 641 milyon lira ödeneğin yüzde 10,3’ü kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,3 artışla 9 milyar 404 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 97 milyar 151 milyon lira ödeneğin yüzde 9,7’si kullanılmış oldu. Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 214 milyar 814 milyon lira ödeneğin yüzde 12,8’i harcandı. Kasımda yüzde 82 artışla 27 milyar 600 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.