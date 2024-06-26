Merkez'in rezervinin yüzde 40'ı yabancıdan, yüzde 60’ı yerliden
Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi DÜNYA’ya özel açıklamalar yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, TCMB’nin rezervlerindeki artışa dikkat çekti. Rezervdeki artışın yüzde 40’ının dışarıdan geldiğini söyleyen Baştuğ, geri kalan yüzde 60’ın içeriden geldiğini açıkladı.
Birol BOZKURT
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararını ve ekonomide yaşanan son gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendirdi. Merkez Bankası’ndan herhangi bir faiz değişikliği beklemediğini söyleyen Recep Baştuğ, “Parasal sıkılaştırma artık etkilerini baya baya göstermeye başladı. Yarınki faiz karar metninde ve sonrasında minör bazı düzenlemeler olabilir ancak hepimizin hayatını kökten değiştirecek yapısal yeni bir şey beklemiyorum” dedi.
Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artışa dikkat çeken Baştuğ, “Şirketler bilançolarındaki dövizlerini TL’ye döndüler. Sadece şirketler değil hane halkı da döndü, kurumlar da TL’ye döndü, çok ciddi döviz satıldı. Bugün Merkez Bankası rezervleri artarken paranın yüzde 40’ı dışarıdan geldi, yüzde 60 içeriden geldi. Şuanda politika faizi yüzde 50, ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu programa yatırımcılar güveniyor, oradaki hedef kurun yüzde 40 artması yönünde. Dolara döviz faiz vermiyoruz bankalara. Öbür tarafta net bir %10’unuz var. Hele bir de şu trend devam ederse %10’un üstü de var. O yüzden carry trade’in büyüğü içeride yapıldı. İçerideki döviz mevduat sahibi hane halkı da TL’ye döndü” ifadelerini kullandı.
KKM’de yenileme oranı yüzde 40’a düştü
TL mevduatı özendirecek yeni bir adım beklemediğini söyleyen Baştuğ, TL mevduata faiz oranlarının şu anda yeterli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; “Orada en kritik olan şey kur korumalı mevduattaki dönüşüm oranlarıydı. Bu iş çok hızlandı. KKM’nin TL’ye geçişine yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürüldü. KKM’de yenileme oranları yüzde 40’a kadar geriledi. Yüzde 35’i, yüzde 40’ı bir şekilde TL’ye döndü. Kalan yüzde 20 doğrudan dolaylı ona da biraz döviz oluyor. Biraz TL’ye ya da başka yerlere gidiyor. Dolayısıyla bu döngü böyle devam ettiği müddetçe yeni bir hamle beklemiyorum.”
Kredi kartlarına düzenleme şart
Kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Enflasyonla mücadele de şu an kontrol altına alınması gereken şey kart işi.
Bu biraz ötelendi, ertelendi. Ama zaten bu şekilde giderse sene sonunda biz 40 enflasyonu bulacağız yüzde 40-45 aralığında. O zaman zaten kendiliğinden o kontrol noktasına gideceğiz. Ama bize göre bugünden yapılması gerekir. Takas komisyonu yüzde 3,20, üye işyeri komisyonu yüzde 3,60. Kredi kartı faizi 4,25. Şimdi burada bir denge yok. Kredi kartı faizi dünyanın her yerinde normal faizlerin çok üstündedir. Çünkü tüketimi bu şekilde puşetmek istemezsiniz. Bizde o denge yok, üst sınırın daha yukarılarda olması lazım. Alt taraftaki o takas komisyonu ve müşteri komisyonunun yukarıya gitmesi lazım.
Taksitlerin biraz azaltılması lazım. Dönemsel olarak bunlar da işler açıldığında tekrar düzenlenir ama bugün bunların hiçbir tanesinde, bence ekonomide olması gereken kontrol noktaları yok. Kredi faizleri Türk Lirası bazında, ciddi yerlere geldi. Orada da yüzde iki sınırı var. O da bir kontrol noktası sağladı. Hal böyle olunca onun etkileri de görülmeye başlandı. Büyüme ilk çeyrek yüzde 5.7, bu çeyrek işte 4-4,5 gibi bir beklenti var. Sonraki çeyrek yüzde 3, bir sonraki çeyrek yüzde 2. Sonuçlar gelmeye başladı büyüme yavaş yavaş normalleşiyor. Bunların hepsi parasal sıklaştırmanın bir sonucu” diye konuştu.
20-21 milyar dolar yabancı para kredi kullanıldı
Yabancı para kredilerin yüzde 2 ile sınırlandırılmasını da değerlendiren Recep Baştuğ, “Firmalar ciddi bir kredi kullandı. Şimdi o kadar ihtiyaç yok. Yüzde 2 büyüme sınırı yönetilebilir bir düzey yabancı para için. Çünkü Türk Lirası kredilere %2 büyüme sınırı getirilmesi gibi değil, Türk Lirası’nın enflasyon %75 iken yüzde 2 büyüme sınırı zorlayıcı oluyor. Bizim normal dönemde bile döviz cinsinden büyümelerimiz %8-9 civarında oldu. Döviz kuru, artacak diye döviz kredisinden kaçıp TL’ye dönen insanlar artık TL kullanılamaz hale gelince döviz kredilerine saldırdılar. Nisana kadar zaten 20-21 milyar dolar bir kredi kullanıldı. Yüzde 2 sınırı döviz kredilerinde bir sıkıntı yaratmaz” dedi.