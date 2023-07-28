Merkez’in yönetimi Boğaziçi’ne geçti!

Kerim ÜLKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan atandı. Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan’ın ortak özelliği tıpkı Başkan Hafize Gaye Erkan ile birlikte Boğaziçi’nde eğitim görmeleri.

Bilindiği üzere Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi’nden birincilikle mezun olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atanan isimlerden olan ve piyasaların yakından tanıdığı Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. 1061 yılında Trabzon’da doğan Akçay’ın araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon.

Amazon'da Baş Ekonomist'ti

Göreve gelen isimlerden olan Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını yapmak üzere ABD’ye giden Karahan, 2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University’de ekonomi dersleri verdi.Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Türkiye’ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders verdi ve TÜBİTAK’ta danışman olan Karahan, 2014 yılında makroekonomi alanında doçent oldu.TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nün kurucu başkanı olarak tanınıyor.

Karahan da Dünya Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapmıştı

Karahan, 2017 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.

Hatice Karahan, tıpkı Başkan Hafize Gaye Erkan gibi bir dönem Dünya Gazetesi'nde köşeyazarlığı yapmıştı

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan son isim olan Fatih Karahan, diğerleri gibi Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.

Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun olan, Columbia Üniversitesi’nde doktora yapan Fatih Karahan, 9 yıl 11 ay boyunca ABD Merkez Bankası Fed’de Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında takım liderliği ve ekonomik araştırma danışmanlığı yaptı.

Fatih Karahan son olarak 2022 Kasım ayından bu yana dünyaca ünlü e-ticaret şirketi olan Amazon’un Baş Ekonomisti görevindeydi. Liberty Street Economics'e kısa analizlerle katkıda bulunan isimler arasındaydı.