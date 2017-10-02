"Mermerimiz kaliteli ama pazarlayamıyoruz"

02 Ekim 2017

İtalya'nın Verona kentinde 52'nci kez düzenlenen Marmomacc Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Mermer Maden Vakfı (TMMV) Başkanı Ersoy Erol, fuar katılımcısı Türk firmalarının dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçılarla çok verimli iş görüşmeleri yaptıklarını ama bunun yeterli olmadığını söyledi.

Erol, "Vakıf olarak öncelikli olarak ihracatımızı artırmanın yollarına odaklanmış durumdayız. Mermer ve doğal taşın tanıtılmasından, sektörün uluslararası rekabet gücünü arttırmaya; firmaların bu yöndeki çalışmalarına destek vermek birinci vazifemiz. Verona Fuarında da bir kez daha gördük ki bizim üretim ya da kalite de sıkıntımız yok. Bizim sorunumuz pazarlamada. Bugün 'İtalyan mermeri kalitelidir' imajı tüm dünyada hakimken aslında İtalyanların yıllarca bizden aldıkları blok mermerleri işleyip dünyaya pazarladığı gerçeğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası rekabette henüz istenilen noktada olmadığını söyleyen Erol, "Türk mermeri farklı renk skalası ile dünyanın birçok yerinde kullanılmakta. Beyaz Saray'da, Alman, Fransa parlamentosu da Türk mermeri kullanılıyor. Disneyland'da 18 bin metrekare Türk mermeri kullanıldı. Dünyanın her köşesinde birçok başarılı projeye imza atıyor ve kendi başarı hikayelerimizi yazıyoruz. Ama yeterli değil. Uluslararası rekabette gidilecek çok yolumuz var" diye konuştu.