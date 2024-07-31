Mersin Model Fabrika, kentteki sanayi işletmelerinin verimliliğini arttırmayı hedefliyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde 2021 yılında faaliyetlerine başlayan Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde ÇKA ve KOSGEB tarafından açılan çağrılarla verilen hibelerle firmalara destek sağlanıyor. 2021 yılından itibaren 2023 yılı ilk yarısına kadar 26’sı OSB içerisinde olmak üzere toplamda 54 firmaya verimlilik artışı sağlamak için yalın üretim teknikleri uygulamalı eğitimi verilerek, yüzde 36-yüzde 300 oranında iyileştirme oranları elde edildi. Model Fabrika’da bugüne kadar ağırlıklı olarak kimya, metal, petrol, doğalgaz, mobilya, ağaç ürünleri, kauçuk, plastik, otomotiv, treyler, gıda gibi sektörlere danışmanlık hizmeti verilirken önümüzdeki süreçte yeni sektörlere yönelik programlara başlanması hedefleniyor.

Firmalar prototip üretim yapacak ve ürünlerin ticarileşmesi hızlandırılacak

Dijital dönüşüm anlamında da firmalara yol haritası hazırlayan Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde prototipleme elektrik elektronik ve tasarım laboratuvarları, ofis alanları, toplantı salonları ve diğer alanların kullanımı faaliyete geçti. Bu çalışmalar doğrultusunda firmalar prototip üretimlerini yapacak ve istenirse Melek Yatırımcı olarak OSB firmalarının ortaklıkları sağlanarak, ürünlerin ticarileşmesi hızlandırılacak. Kiralama ve kullanım hizmetleri, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi tarafından yapıldı. Kiracılar, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ve KOSGEB, Teknopark tarafından oluşturulacak havuzdan seçilecek. Firmalara yalın üretimin yanı sıra, teşvik ve destekler ile dış ticaret, muhasebe ve ürünlerin ticarileşmesi için ilgili eğitimler de verilecek. Bu eğitimler istenirse bütün sanayicilere açık olacak.

Kapasite artırımı ve Ür-Ge projeleri için kaynak oluşturulacak

E-Fabrika-Kuluçka Merkezi kapsamında çalışacak olan Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi; MTSO ve OSB ile Teknopark ve üniversitenin insan kaynakları kullanılarak amaca uygun, AB ve ÇKA projeleri hazırlanarak, kapasite artırımı ve Ür-Ge projeleri desteklenmesi için kaynak oluşturulacak. Bunun dışında firmalara; Yenilik Merkezi aracılığı ile kurumsallık, pazarlama, iş birlikleri ve marka patent başvuruları için destek olunacak. Hazırlanan bülten, web sitesi ve sosyal medya aracılığı ile çalışmalar duyurulacak ve üretim geliştirme konusunda Model Fabrika’nın ilk çalışmalar duyurulacak ve üretim geliştirme konusunda Model Fabrika’nın ilk durak olması sağlanacak. Bunun yanında ayrıca, firmaların Ar-Ge, ÜrGe, yalın üretim, dijital dönüşüm, teşvik ve destekler ile belgelendirme dış ticaret vb. konularda kapasitelerinin arttırılması için desteklenmesi sağlanacak. İstenildiği takdirde üretim konusunda Melek Yatırımcılar ile Network toplantıları B2B buluşmaları yapılarak ürünün ticarileşme süreci hızlandırılacak. Model Fabrika, bütün bu süreçleri koordine ederek, üretim geliştirme konusunda Mersin ve bölgesinde etkin olmayı amaçlıyor.

Yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine destek veriyor

Atölye1886 ile KOBİ’lerin talep ettiği mesleki niteliği yüksek, yenilikçi insan kaynaklarının gelişimine katkı sunuluyor. Üretim teknikleri, pazarlama süreçlerinde farkındalık yaratmaları, Mersin bölgesinde yenilik algısını ve kültürünü geliştirerek yeniliğe dayalı yeni işletmelerin gelişmesi teşvik ediliyor. Atölye1886; start-up’lar, büyük işletmeler, mentörler, danışmanlar, yatırımcılar, STK’lar ve özel sektör kuruluşlarının etkileşimini arttırıyor. KOBİ’lere yönelik altyapı hizmetleri de sunan Atölye1886, ticari büyümeye, operasyonel verimliliğe ve kurumsal kapasite artışına katkı sağlıyor. Önümüzdeki süreçte Mersin’in, özellikle metal ve makine sektörlerinde, aynı zamanda tarım, gıda, kimya, lojistik, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yenilik üssü olmasını sağlamak amacıyla harekete geçen Atölye1886, yaratıcı fikirleri olan bireylerin yenilikçi projelerinin hayata geçirilmesine destek veriyor. Aynı çatı altında ‘Mersin İş Melekleri’ ağı oluşturularak girişimcilerin aktif çalışmasına, çeşitli meslek dallarında personel sınav ve belgelendirme hizmeti verilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin bölgede kullanımın artması sağlanıyor.

İstasyon Mersin, firmaların dijital dönüşümünde yol gösteriyor

Facebook, TOBB, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği tarafından İstanbul’da 2019 yılının Eylül ayında faaliyete geçirilen topluluk merkezi Facebook İstasyonu’nun uydu merkezlerinden biri olan ‘İstasyon Mersin’ ile kentteki farklı topluluklar, STK’lar işletmeler, girişimciler ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı yaratılıyor. Bölge ekonomisini ve toplulukları güçlendirmek amacıyla Atölye1886 çatısı altında kurulan İstasyon Mersin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin dijital dönüşümünü desteklemek ve bölgesindeki işletmelerin küresel pazarlara ulaşmalarını sağlamak üzere projeler geliştiriyor. İstasyon Mersin ile ayrıca insanların, toplulukların ve işletmelerin bir araya getirerek büyümek için ihtiyaç duydukları becerilere, kaynaklara ve bilgilere erişmeleri için yol gösterici etkinlikler organize ediliyor. Bu sayede kentin rekabetçi yapısının horunması ve geleceğe daha güçlü bakması hedefleniyor.

Dijitalleşmeye yönelik farklı eğitim, program ve atölye çalışmaları yapılıyor

Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan İstasyon Mersin, farklı sosyal grupların ve toplulukların bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri veya çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunuyor. Mersin ekonomisinin dijitalleşmesine ve kapasite gelişimine odaklanan bir dizi farklı eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan İstasyon Mersin’de verilen eğitimlerin başında Habitat Derneği’nin girişimcilik, dijitalleşme, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık, çocuklar için kodlama, bilgisayar becerileri ve çevrimiçi güvenlik eğitimleri yer alıyor. Buradaki eğitimler Türkiye’nin kalifiye işgücü oluşturması noktasında stratejik önemde. Ayrıca içerisinde bulunduğu Atölye 1886’nın da katkılarıyla işletmeler, girişimciler ve girişimci adayları destekleniyor.

Atölye 1886’dan katma değeri yüksek üretime destek

Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi (Atölye 1886), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında, MTSO ile MTOSB iş birliğinde, ÇKA’ya sunulan projenin destek almaya hak kazanmasıyla hayata geçirildi. Atölye 1886, MTSO hizmet binası çatısı altında Şubat 2022’den itibaren faaliyetlerine devam ediyor. Mersin bölgesinde yüksek teknoloji odaklı, katma değeri yüksek üretim veya halihazırda var olan ürünlerini ve projelerini geliştirmek isteyen imalat sanayi firmalarının, akademisyenlerin, girişimcilerin, öğrencilerin; danışmanlık, eğitim, ürün tasarımı ya da modelleme hizmeti aldığı Atölye1886, yeni teknoloji makineekipman altyapısıyla nitelikli destek hizmeti sağlıyor. Bünyesinde tasarımsimülasyon atölyesi, fab-lab, 3D üretim atölyesi, eğitimtoplantı salonu, etkinlik alanı, yönetim ve danışman ofisleri, ortak kullanım alanıyla sosyal alanları barındıran Atölye1886, KOBİ’lerin yeni ürün tasarlama, geliştirme ve mevcut iyileştirme ihtiyaçlarına destek oluyor.

Saha İstanbul Mersin Ofisleri, birden fazla sektöre proje geliştirmeyi hedefliyor

Mersin’de savunma sanayine yönelik üretim yapan firmaların milli teknoloji hamlesi ruhuyla yerli ve milli sistemler geliştirmesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Atölye1886 ve Mersin Model Fabrika bünyesinde faaliyetlerine başlayan Saha İstanbul Mersin Ofisleriyle kentte savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerine yönelik projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Saha İstanbul Mersin Ofisleriyle ilk etapta kente yerleşik firmaların bilgilendirilerek ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamının sağlanması, projeler etrafında kümelenmesi yönünde iş birliğinde bulunması hedefleniyor.