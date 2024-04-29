Mersin'de IPARD projeleri kapsamında 486 projeye 3.6 milyar lira destek

Müjde DEMİR/MERSİN

Tarımsal faaliyetlerin takibini yaparak yaşanan sıkıntıları ilgili birimlere aktardıklarını söyleyen Pehlivan, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çeşitli projeleri var. Bunların bir bölümü ulusal, bir bölümü de uluslararası işbirliği niteliğinde olan projeler. TKDK ise ayrı bir yer tutuyor" dedi.

IPARD projeleri kapsamında binlerce kişiye istihdam sağlandığını ve milyarlarca lira kaynak kullanıldığını belirten Pehlivan, "Bu süre zarfında Mersin'de de IPARD 1 ve IPARD 2 projeleri hayata geçirildi. Toplam 486 projeye destek vermiş, hayata geçirmişiz. Bu yatırımların toplam değeri 3,6 milyar lira. Yüzde 50 ile 70 arasında bir hibe desteği söz konusu. Yaklaşık 5 bin vatandaşımızı istihdam etmişiz. 40 yaş altı gençlerimize, kadınlarımıza ayrı ilave puanlarda verilmek suretiyle hibe destekleri de oransal olarak kadınlar ve gençler tarafından yapılan projelerde çok daha fazla" diye konuştu.

Projelerden en fazla yararlanan kent

Mersin IPARD 3 dönemiyle birlikte 81 ilde yatırımcılara destek vereceklerini söyleyen TKDK Başkanlığı İç Denetim Koordinatörü Mesut Ekmekçi de “Bugüne kadar 25 binden fazla projeye vermiş olduğumuz 45 milyar lira hibe desteği ile ülkemize yaklaşık 100 milyar lira tutarında yatırım kazandırdık. Bu yatırımlarla da 100 binden fazla istihdama vesile olduk. Hayvancılık sektörümüzün geliştirilmesi, yan sanayilerin büyümesi, istihdamın artırılması ve kırsal nüfusun yerinde tutulması gibi pek çok parametresi olan çok yönlü bir alan olarak ele almaktayız. Diğer yandan da özellikle yerelde çarpan etkisi ile birçok sektörün gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur ise 2011 yılından bu yana yürüttükleri IPARD projeler sayesinde Mersin'in projelerden en fazla faydalanan iller arasında olduğunu belirtti.