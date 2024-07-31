Mert Başaran sosyal medya platformu X'ten ayrıldı

Tasarruf ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren Mert Başaran, X hesabından platforma veda ettiğini duyurdu. Başaran mesajında X’e veda etmesinin gerekçelerini şöyle sıraladı:

1- Telefonum herkese açık olmasına rağmen, günde 8000 kişi yazmasına rağmen sanki her yazandan para alıyormuşum gibi paylaşımlar yapılması...

2- Anlatmaya çalıştığım şeyin bilerek küçümsemesi sanki bu ülkede asgari ücret alıp taksitle iphone alan yok, hayatında araziye çıkmamış ama kredi ile cip alan yok, ufak paralar biriktirerek bir şey sahibi olan yokmuş gibi...

3- Ben doların enflasyonu var, dolar tutmak enayilik dedim...

4- BES mükemmel sistem fonlarınızı doğru yönetin dedim...

5- Online alışveriş ve kredi kartı kullanmayın, tüketiminizi artırılınız, almayacağınız şeyleri alırsınız dedim...

6- Selpak, defter vb mümkün olduğu kadar israf etmeyin, sonuçta ağaçtan geliyor, doğaya yazık.

Mert Başaran “Bunların hepsi bilimsel gerçek olsa da sürekli saldırıya uğramak beni yordu” diyerek X’e veda ettiğini, sosyal medyada sadece YouTube ve Instagram’da olacağını açıkladı.

Özgür Demirtaş da hedef almıştı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, isim vermeden Mert Başaran'ı eleştirmişti.

Prof. Dr. Demirtaş, X hesabından paylaştığı mesajda Başaran'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

* Tasarruf etmek güzel bir alışkanlık. Ancak tasarruf edilerek zengin falan olunmaz! "Kahve içme, Starbucks hissesi al" türünden tavsiyeler, ezbere kitaplardan fırlamış tavsiyeler. Paranız var ise kahvenizi de için, yemeğinizi de yiyin. Hayat kısa. Zenginliğin kaynağı başka...

Mert Başaran kimdir?

Mert Başaran 1978 İstanbul doğumlu. Ortaokul ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji'nde burslu okudu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.

İş hayatında; DHL, Kuhne+Nagel, Arkas, Türk Telekom gibi güçlü ve büyük firmalarda satış müdürlüğü yaptı.

Mert Başaran 15 yıl boyunca arsa ve tarla yatırımı yaptı.

Kurumsal hayatı bırakıp 2016’da gayrimenkul danışmanlık şirketi Remax ile çalışmaya başladı.

Mert Başaran tasarruf danışmanlığı ve yatırım danışmanlığı hizmetleri veriyor.