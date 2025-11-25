Meta'ın adımı dengeleri değiştirdi: Nvidia hisseleri çakıldı

Meta Platforms’un, Google’ın yapay zekâ çiplerine milyarlarca dolarlık yatırım yapma olasılığı üzerine yürüttüğü görüşmelerin duyurulmasının ardından Nvidia hisselerinde düşüş yaşandı.

Habere göre Meta, 2027 itibarıyla veri merkezlerinde TPU olarak bilinen tensor işlem birimlerini kullanmak için Google ile temas halinde. Ayrıca Meta’nın önümüzdeki yıl Google Cloud üzerinden bu çipleri kiralama seçeneğini değerlendirdiği de aktarıldı. Bu durum, çip pazarında Nvidia’nın Google’ın güçlü rekabetiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

TPU’lar Nvidia'ya alternatif olabilir

Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet Inc. hisseleri geç saatlerde yüzde 2,7 artarken, Nvidia’nın hisseleri aynı oranda geriledi. Anlaşmanın hayata geçmesi, TPU’ların Nvidia çiplerine alternatif olarak görülmesini destekleyebilir.

Nvidia’nın ürünleri, şu anda Meta ve OpenAI gibi büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ sistemlerini geliştirmek ve işletmek için gerekli hesaplama kapasitesinde sektörün temel tercihi olmaya devam ediyor.

Google ise daha önce Anthropic PBC’ye 1 milyon adet çipe kadar tedarik sağlayacak bir anlaşmaya imza atmıştı. Buna karşın Nvidia, pazardaki baskın konumunu koruyor. Anthropic anlaşmasının açıklanmasının ardından Seaport analisti Jay Goldberg, bunun TPU’lar için “gerçekten güçlü bir onay” niteliğinde olduğunu ifade etmişti.