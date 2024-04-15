Metal fiyatlarında yaptırım dalgalanması

ABD ve İngiltere’nin sanayide kullanılan Rusya üretimi metallere yaptırım açıklamasının ardından alüminyum Londra Metal Borsası’nda rekor günlük yükseliş kaydetti.

Alüminyum yüzde 9,4’e kadar yükseliş ile mevcut kontrat tipinin ilk işlem gördüğü 1987’den bu yana en hızlı oranda arttı.

BloombergHT'de yer alan habere göre nikel, tedarik zinciri kesintisi endişesiyle yüzde 8,8 yükselirken daha likit bir piyasa olan bakırda fiyatlar yatay kaldı.

Rusya sanayi için önem teşkil eden metallerde küresel üretimin nikelde yüzde 6’sını, alüminyumda yüzde 5’ini bakırda ise yüzde 4’ünü sağlıyor.

Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Araştırma Müdürü Jia Zheng, anlık fiyat hareketinin “yaptırımların Rusya’nın Batı piyasalarına akışını azaltacağı endişesiyle” körüklendiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan yaptırımlar Rusya’nın savaş kabiliyetini azaltmayı hedefliyor. Yaptırımların Rusya metal ticaretini durdurması beklenmese de arz zinciri endişeleri emtia piyasalarında belirsizliği artırıyor.