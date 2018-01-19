Metal işçileri eylemlerini sürdürüyor

19 Ocak 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - Metal işçileri, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (MESS) ilk altı ay için yüzde 6,4’lük zam teklifinden geri adım atmaması üzerine bir süredir fabrikalarda sürdürdükleri eylemlerini geçen hafta kent meydanlarına taşıdı. Bu hafta da bu eylemler sürdürüldü.

Türk Metal Sendikası’na bağlı işçiler mesai saati çıkışında kötü hava koşullarına rağmen Şehreküstü Meydanı’nda toplanarak eski Bursa Atatürk Stadyumu meydanına gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

İşçiler üzerinde “Mefta çok çalıştı, açlıktan öldü” pankartı bulunan temsili tabut taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan: “Arabulucu devresi bitti. Şu andan sonra bıçak kemiğe dayandı. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Burada kazandırırken emekçinin de kazanmasını istiyoruz. Herkesin kazanıp, iş barışının oluşmasını istiyoruz. Haklı taleplerimizi, masaya oturarak, karşılıklı barış ve huzur içinde çözmek istiyoruz. Onları masaya davet ediyoruz. Kıdem, çekme ve seyyanen zam olarak 38.28 oranında zam talep ediyoruz” dedi.

Otomotiv sektörünün her yıl ihracat rekorları kırdığını hatırlatan Çan: “Bizim verdiğimizle idare et dediler ve sonunda beklenen oldu. Metal emekçisi açlıktan öldü. Kimse önümüze sadaka gibi atılan zam oranlarına boyun eğeceğimizi düşünmesin. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan yarın Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın Türk Metal Sendikası Bursa 2 No’lu Şube’nin Birinci Olağan Genel Kurulu için Bursa’ya gelmesi ve genel kurulda metal işçilerinin önümüzdeki günlerde alacakları aksiyonlarla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Metal işçisi eylemleri sokağa taşıdı