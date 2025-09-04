Metal işçilerinin TİS son durum nedir? Metal işçileri zam oranı belli oldu mu? Metal işçileri zam teklifi toplantısı ne zaman?

2025-2027 yıllarını kapsayacak olan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsmaında sendikalar art arda zam taleplerini açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifinde, ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talep etti.

Türk Metal Sendikası ise ilk 6 aylık dönem için yüzde 38,97 zam talep etti.

Birleşik Metal-İş'in talepleri neler?

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, bu dönem yapılacak toplu iş sözleşmesinin sendikanın örgütlü olduğu 32 işletme bünyesindeki 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin işçiyi kapsadığını, tüm fabrikalardan üyelerin görüş ve önerilerinin alındığını aktardı.

Atar, ücret zam tekliflerinin 3 bölümden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"İlk olarak düşük ücretli işçilerin ücretlerinin bir ölçüde yükseltilmesi amacıyla saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saatlik ücretlerinin 170 TL'ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Bu teklif şu anlama gelmektedir, aylık ikramiye dahil net 31 bin 250 TL'nin altında ücret alan işçilerin öncelikle 31 bin 250 TL'ye getirilmesidir.

Bu iyileştirmeden sonra tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve bunun üzerine de seyyanen 100 TL ücret zammı talep ediyoruz.

3 kalemden oluşan ücret zam teklifimizin oransal karşılığı ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5'tir. Teklif ettiğimiz bu zam oranıyla ortalama bir metal işçisinin ücreti ikramiye ve vergi istisnası dahil yüzde 15'lik vergi dilimine göre net 84 bin 666 TL olacaktır."

Türk Metal Sendikası yüzde 38,97 zam talep etti

Türk Metal Sendikası ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, 1 Eylül 2025 itibarıyla ilk altı ay toplam yüzde 38,87 oranında zam talep etti.

Sendika Genel Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal Sendikasının bir otelde düzenlenen Ankara Şubeleri Genişletilmiş Temsilciler Meclisi'nde, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki taleplerini açıkladı.

Sözleşmeye dair mali taleplerinin yüzdelik zam, seyyanen zam ve sosyal yardımlara artış şeklinde olduğuna dikkat çeken Altundağ, taleplerini şöyle sıraladı:

"1 Eylül 2025 itibarıyla saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Bu zammın uygulanmasının ardından, yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Böylece, üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için ortalama yüzde 35,2 zam talep etmiş oluyoruz.

Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz."

Sosyal yardımlardaki artış talepleri

Altundağ, talepleri arasında sosyal yardımlara yapılacak artışların da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

- Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz.

- Diğer sosyal yardımlarımızdan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 arttırılmasını talep ediyoruz.

- Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da istiyoruz.

- İşte sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu rakamlarla taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız yüzde 38,97'yi buluyor.

- Bunlarla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının üyelerimizin eşleri için de geçerli olmasını talep ediyoruz."