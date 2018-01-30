Metal sektöründe uzlaşı sağlandı

30 Ocak 2018

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında ekim ayından bu yana devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde imzalar atıldı. 2 yıllık imzalanan sözleşmede ücretlere sosyal haklar hariç yüzde 24.63 zam yapıldı.

Türk Metal ile MESS arasında dün saat 18.00’de başlayan görüşme bu sabaha karşı 06.00’da sona erdi. Türk Metal’den yapılan açıklamada “MESS ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlanmış ve sözleşme bağıtlanmıştır” denildi.

Anlaşmadaki zam oranları ve ayrıntıları Türk Metal Sendikası genel Başkanı Pevrul Kavlak açıkladı. Kavlak'ın açıklamaları şöyle:

2 yıllık imzalanan sözleşmeye göre çekme gereğince 31 Ağustos 2017’deki saatlik ücretleri 1 Eylül 2017’den itibaren geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek. Herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş verilecek. Kıdem zammı her yıl için 30 lira olacak. 15 yılda kıdem zammı sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli işçiler kıdem zammı olarak aylık 450 lira alacak. Ayrıca kıdem yılını 1 ocak 2017’den önce iş başı yapan herkes alacak. Sosyal hakları haricinde 1 yılını dolduran işçi en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden kazanım elde edecek. Bu zamların ortalama getirisi 24.63. Sosyal haklarla alınan zam oranı ise yüzde 23 oldu. Zam oranları ile sosyal yardımların kümülatif toplamı yüzde 26.31 olarak belirlendi. Sözleşmede ek haklara da imza atıldı. Buna göre; maddi getirisi 480 lira olan tamamlayıcı sağlık sigortası, kayınvalide ve kayınbaba vefatında 3 günlük izin, postabaşı tazminatı da saat başı yüzde 8 olarak belirlendi.

Tan: Yüzyılın sözleşmesini yaptık

Sözleşmeyi değerlendiren Türk Metal Sendikası Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Recep Tan, “Temsilcilerimizi topladık. Haberleşme sistemimiz kilitlenmiş durumda. Üyelerimizden tebrik mesajları alıyoruz. Yaşanan bu kadar sıkıntıya rağmen, yüzyılın sözleşmesini yaptık diyebiliriz. OHAL’den dolayı grevimiz ertelendi, pek çok olumsuzlukla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen başarılı bir sözleşmeye imza atmayı başardık. Hayırlı olsun” dedi.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki görüşmeler ekim ayında başlamış, uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından 2 Şubat’ta greve gidilmesi kararı alınmıştı. Grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından metal işçileri fabrika içlerinde yaptıkları eylemleri artırarak sürdürme kararı almıştı. 26 Ocak’ta MESS’in çağrısı üzerine Türk Metal Sendikası’nın da katılımıyla yapılan toplantıda MESS, yüzde 3,2’lik teklifini 10 puan refah payı ekleyerek yüzde 13,2 olarak revize etmişti. Türk Metal Sendikası da sözleşmenin iki yıllık ve kıdeme dayalı olması koşuluyla yüzde 38 olan teklifini ilk 6 ay için yüzde 30’a çekmişti.

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