Metro İstanbul ve Pegasus’tan istasyon isim hakkı anlaşması

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, dünyanın önde gelen tüm metro işletmelerinin yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandığını söyledi. Soy, "Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir. Pegasus’la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım.

Yaptığımız sözleşme çerçevesinde M4 hattımızın son istasyonunun ismi 3 yıl boyunca ‘Pegasus-Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu’ olarak anılacak" dedi. Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk ise hava yoluyla ulaşımın kolay, erişilebilir ve uygun fİyatlı olması gerektiğine inandıklarını aktardı.

Öztürk, "Bu sebeple, yaklaşık 18 senedir uçuşlarımızın büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz evimiz olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve Sabiha Gökçen’den şehrin birçok noktasına ulaşımın kolaylaşmasını önemsiyoruz. Metro istasyonuna ismimizin verilmesi, bu yüzden bizim için çok değerli" diye konuştu.