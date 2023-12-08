Mevduat faizinde yarış kızıştı

Yükselen TL mevduat faizleri tasarruf sahiplerinin radarına girerken, bankalar arasındaki rekabet de büyüyor. TCMB’nin bankaları Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacimlerini azaltıp standart TL mevduata geçişe zorlayan düzenlemeleri, TL mevduat faizlerindeki yükselişte etkili oluyor.

TCMB’den beklenen yeni önlemler ve bilanço makyajlama adımlarıyla, mevduat getirilerindeki yükselişin yılsonuna kadar devam etmesi bekleniyor. TCMB verilerine göre yılbaşında yüzde 15.5 civarında olan üç ay vadeli TL mevduatın ortalama faizi 1 Aralık haftası itibarıyla yüzde 49.33 ile Kasım 2002 sonrasındaki 21 yılın zirvesine yükseldi.

Önceki haftaya göre ortalama mevduat faizindeki yükseliş 3.26 puan oldu. Bankacılık sektöründe TL mevduat faizinde ortalamanın yüzde 49’u aşması; getiri yarışının hızlandığını gösteriyor. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle 10 milyon TL ve üstü gibi yüksek meblağlarda yüzde 50’yi aşan faizler teklif ediliyor.

1 milyon TL 92 gün vadede 118 bin 465 TL getiriyor

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre yatırımcı, 1 milyon TL’lik tasarrufunu 92 gün vadede yüzde 47 faizle standart TL mevduata yatırdığında brüt getirisi 118 bin 465 TL oluyor. Vade sonunda elde edilen bu tutarda yüzde 5 stopaja denk gelen 5 bin 923 TL çıkarıldığında tasarruf sahibini 3 aylık vade sonunda elde ettiği net getiri 112 bin 542 TL oluyor. Bu da aylık 37 bin 514 TL’lik faiz kazancı anlamına geliyor. 10 milyon TL’ye verilen

32 vadeli yüzde 50 faizin ise brüt getirisi 438 bin 356 TL olurken, yüzde 5 stopaj düşüldüğünde net getiri 416 bin 438 TL olarak hesaplanıyor.

Ek getiri ile KKM’de tutuyorlar

Merkez Bankası geçen hafta döviz dönüşlü KKM’de de faiz üst sınırını kaldırdı ancak politika faizinin yüzde 85’inden az olamayacağını duyurdu. Böylece döviz dönüşümlü KKM faizi de yüzde 34’te kalacak. Bankacılık kaynağından alınan bilgiye göre döviz dönüşlü KKM’de yoğun bir dövize geçiş talebi var. Bankalar bunu önlemek için ek getiri sunmaya devam ediyor. Döviz dönüşümlü KKM’de faiz yüzde 34’te sınırlandı ancak, yüzde 34’e ilave yüzde 3 ek getiriler teklif ediliyor.