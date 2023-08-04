Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 1-3 ay vadeli TL mevduatlarda ortalama mevduat faizi yüzde 30'un altına geriledi. Mevduatların en ağırlıklı olduğu bu vadede faizler yüzde 42 ile 23 yılın zirvesine çıkmıştı.

Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi yeni ekonomi yönetiminin makro ihtiyati önlemlerinin etkisiyle hızlanmıştı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, kamuoyu önündeki ilk enflasyon raporu sunumunda bu konuya dikkat çekmişti.

Erkan konuyla ilgili olarak, "Haziran'daki ilk PPK kararımızdan evvel politika faizi yüzde 8,5 iken mevduat faizi ortalamada yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı. Haziran PPK kararının parçası olarak, faiz artırımının yanı sıra makro ihtiyati çerçevede sadeleşme sürecinin ilk adımını mevduatlarda, menkul kıymet tesisi uygulaması ile devreye aldık. Bu adımların hemen akabinde 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yaklaşık 12 puan gerileyerek yüzde 30 seviyelerine gelmiştir" açıklaması yapmıştı.

Döviz mevduatlarında belirgin artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 28 Temmuz ile biten haftada 165,14 milyar lira artarak 12,94 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,9 artışla 7,1 trilyon lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam döviz mevduatı, geçen hafta 206 milyar 432 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Temmuz itibarıyla 1 milyar 417 milyon dolarlık artış görüldü.